Economista AUR, cum s-a reinventat la parlamentare

Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura data de echipa AUR Mureș. Ioan Vasu, primarul comunei Raciu timp de 25 de ani, susține candidații Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) la alegerile parlamentare din 6 decembrie. In plina campanie electorala noua formațiune politica Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) caștiga o susținere…

- Politic Replica liberalilor roșioreni la acuzațiile liderului PLUS/ “Alegerea viceprimarului nu este o tema de campanie la alegerile parlamentare” 11/11/2020 15:00 In urma alegerilor locale, in Consiliul Local de la Roșiori de Vede, din totalul de 19 mandate, noua au revenit PSD, cinci…

- Partidul Social Democrat ocupa prima poziție pe buletinul de vot la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Tragerea la sorți a avut loc, ieri dupa amiaza, la sediul Biroului Electoral de Circumscripție Vrancea. In prima etapa au fost trase din urna partidele politice parlamentare. Ordinea rezultata…

- Biroul Permanent Național al PNL a votat in seara zilei de duminica, 18 octombrie, lista candidaților susținuți de liberalii din Neamț pentru alegerile parlamentare. Pe liste se afla parlamentari cu o vasta experiența, care au la activ unul sau mai multe mandate. In plus, listele pentru Camera Deputaților…

- La alegerile parlamentare de anul acesta, UDMR ofera opozitiei sale doua locuri eligibile pe lista sa, a anuntat presedintele uniunii, Hunor Kelemen, vineri, dupa sedinta Consiliului Permanent al Uniunii (CPU), in cadrul careia a fost finalizata lista candidatilor, transmite agentia ungara de presa…

- Dacian Cioloș, co-președintele Alianței USR-PLUS, a spus sambata intr-o conferința de presa ca in urmatoarele zile va fi incheiat procesul intern de stabilire a candidatilor pentru alegerile parlamentare, iar listele vor fi facute publice. „Vor aparea impreuna (pe liste – n.r.) pentru ca noi tocmai…

- Co-presedintele Aliantei USR-PLUS Dacian Ciolos a anuntat ca zilele urmatoare va fi incheiat procesul intern de stabilire a candidatilor pentru alegerile parlamentare, iar listele vor fi facute publice. Europarlamentarul Dragos Tudorache sustine ca Alianta va prezenta alegatorilor si programul de…

- Actualii parlamentari USR Marius Bodea si Cosette Chichirau deschid listele USR-PLUS Iasi la Senat si Camera Deputatilor, liderii aliantei sustinand ca vor lupta in viitorul legislativ pentru proiectele de infrastructura ale Moldovei, anunța news.ro.USR si PLUS si-au desemnat la Iasi candidatii…