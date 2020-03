Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 150 de dosare penale au fost intocmite, la nivel național, de la inceputul epidemiei, pentru zadarnicirea combaterii bolilor, iar mai multe persoane sunt cercetate, de asemenea, pentru fals in declarații, dupa ce au oferit informații false la intrarea in țara. Nici prahovenii nu au fost tocmai...…

- Numarul mortilor din cauza noului coronavirus a crescut de la noua la 30 duminica, cu 1.256 de cazuri confrmate dupa o crestere a numarului acestora in ultimele doua saptamani. Autoritatile au efectuat raiduri simultane la depozitele de masti faciale duminica dimineata pentru a le cere patronilor…

- "Vom reduce practic la zero intreaga viata publica", a anuntat seful guvernului bavarez, Markus Soder, masura urmand sa intre in vigoare de la ora 23:00 GMT, fiind programata sa dureze doua saptamani intr-o prima etapa.Astfel, incepand de sambata, celor 13 milioane de locuitori ai Bavariei (sudul Germaniei),…

- Ziarul Unirea Buletin de presa: Pe teritoriul Romaniei sunt 53 de persoane in carantina instituționalizata. Din cei 17 cetațeni infectați, 5 sunt vindecați. Ce masuri s-au luat pentru evitarea raspandirii infecției Buletin de presa: Pe teritoriul Romaniei sunt 53 de persoane in carantina instituționalizata.…

- Autoritațile din județul Gorj au decis ca toate activitațile care vizeaza prezența unui public numeros sa fie suspendate in comuna Prigoria, unde locuiește tanarul diagnosticat cu virusul Covid-19. De asemenea, școlile din comuna au fost inchise pana la efectuarea dezinfecției.

- In Galati sunt in acest moment trei persoane in carantina, dupa ce tocmai ce au sosit din Italia cu un microbuz unde se afla o buzoianca de se pare ca a intrat in contact cu un bolnav de coronavirus. Alte 17 persoane, revenite din China au iesit din carantina recent.

- Autoritatile chineze au luat noi masuri impotriva raspandirii coronavirusului 2019-nCoV si, vineri, in ajunul Anului Nou, a decis inchiderea templelor, a Orasului Interzis si a unei parti din Marele Zid.

