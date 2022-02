Stiri pe aceeasi tema

- Premierul bulgar Kiril Petkov a estimat ca Ucraina nu va putea rezista mult timp in fata ofensivei militare lansata de Rusia si, cu toate ca el este de acord cu sanctiunile europene impotriva Rusiei, nu crede ca acestea il vor descuraja pe presedintele Vladimir Putin. ”Din pacate, este doar o chestiune…

- Mihail Pautov , un medic roman de origine rusa, considera ca rușii trebuie sa fie pedepsiți pentru razboiul din Ucraina. „Exclusi de peste tot si din toate. Merita asta? categoric da, toti, pentru ca au tinut la san si au sprijinit un dictator dement, un caz psihiatric paranoid ajuns la conducerea celei…

- Traian Basescu, fost presedinte al Romaniei si actual europarlamentar, sustine ca Uniunea Europeana trebuie sa actioneze pragmatic, cu sanctiuni impotriva Rusiei, fiind necesara o izolare economica a acestui stat, caruia sa nu-i mai fie livrata tehnologie si nici cumparate gazele. Basescu a subliniat…

- Pachetul de sanctiuni pregatit de Uniunea Europeana in cazul in care Rusia invadeaza Ucraina include masuri care vizeaza gazoductul Nord Stream 2, care leaga Rusia de Germania, a anuntat luni cancelarul austriac Karl Nehammer.

- Janet Yellen, secretarul Trezoreriei SUA, a recunoscut ca sanctiunile impotriva Rusiei in cazul unei invazii in Ucraina ar afecta intreaga lume. „Evident, dorim ca toate acestea sa afecteze in primul rand Rusia. Dar recunoastem ca aceste sanctiuni vor avea si repercusiuni mondiale”, a declarat Janet…

- Rusiei nu ii pasa de riscurile unor sanctiuni occidentale in cazul invadarii Ucrainei, a afirmat ambasadorul rus in Suedia, Viktor Tatarintev, citat duminica de AFP, scrie AGERPRES. ''Imi scuzati exprimarea, dar ne doare in cot de toate sanctiunile lor'', a declarat Tatarintev intr-un interviu difuzat…

- O delegatie de oficiali americani de rang inalt se afla in Europa in aceasta saptamana pentru a discuta despre coordonarea potentialelor sanctiuni pe care Washingtonul si aliatii sai le-ar putea lua in cazul in care Rusia ar invada Ucraina, informeaza Reuters.

- Ambasadorul ucrainean la Berlin, Andrii Melnik, a cerut excluderea Rusiei din sistemul international de plati interbancare SWIFT, transmite dpa. "Ucrainenii fac apel la coalitia din Germania sa lase deoparte toate considerentele si sa deconecteze Rusia de la SWIFT", a declarat diplomatul grupului…