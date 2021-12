Economisire și zgârcenie: care este limita? In societatea noastra, lacomia nu este privita cu ochi buni, ceea ce are adesea un efect negativ asupra unei dorințe perfect adecvate de a economisi bani. Pentru a nu parea zgarciți, mulți oameni refuza sa accepte beneficiile obiective ale frugalitații. Sa vedem unde se traseaza linia de demarcație intre cele doua. Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

