Restanțele la creditele bancare ale bacauanilor au fost, la finele lunii noiembrie, in scadere și au ajuns la nivelul lunii mai. Tendința poate anunța un final de an 2019 „pe verde” din acest punct de vedere, mai ales ca economiile bancare, dar și creditele au fost, la aceeași data, in creștere. Aceste cote și tendințe […] Articolul Economii și credite bancare mai mari, restanțe mai mici apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .