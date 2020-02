Autoritațile locale au facut economii pentru ca in județul Gorj nu a nins. Nu s-a acționat aproape deloc cu utilajele de deszapezire. S-a intervenit doar cu material antiderapant, acolo unde pe carosabil a fost polei. Consiliul Județean Gorj a cheltuit doar 1.200.000 de lei din suma alocata contractului de aproximativ șapte milioane, pentru curațarea drumurilor județene pe perioada de iarna. „Pentru activitatea de deszapezire pe timp de iarna, in baza contractului subsecvent, pana la aceasta ora au fost efectuate plați in valoare de 1.271.000 de lei. Plațile au fost pentru achiziționarea de material…