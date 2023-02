Unii dintre cei mai importanți investitori din lume pariaza ca ce a fost mai rau a trecut, dupa ce dolarul american a bulversat economia globala intr-un mod care a avut puține paralele in istoria moderna. Crescand vertiginos in 2022 pana la maxime generaționale – adancind saracia și accelerand inflația din Pakistan pana in Ghana – […] The post Economia mondiala poate rasufla ușurata: dolarul intra in declin first appeared on Ziarul National .