Economia mondială a scăpat de varianta Delta. Deocamdată Produsul intern brut global in al treilea trimestru este pe drumul cel bun pentru o creștere de 1,8% fața de ultimele trei luni, potrivit unui „nowcast” de la Bloomberg Economics. Aceasta este o imbunatațire fața de ritmul solid din trimestrul anterior și se opune temerilor ca varianta Delta a coronavirusului va incetini recuperarea fața de […] The post Economia mondiala a scapat de varianta Delta. Deocamdata first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

