- Rata anuala a inflatiei este asteptata sa creasca in debutul anului viitor, sub impactul majorarii si introducerii unor taxe si impozite, afirma Banca Nationala a Romaniei, intr-un comunicat. „In sedinta de astazi, Consiliul de Administratie al BNR a analizat si aprobat Raportul asupra inflatiei, editia…

- Actul normstiv promulgat de catre seful statului are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 60/2019 privind reglementarea unor masuri pentru stingerea unor obligatii fiscale si bugetare, precum si unele masuri referitoare la obligatiile de plata aferente…

- Cabinetul condus de Marcel Ciolacu este pe cale sa ajunga la o premiera a guvernarii in ultimii 30 ani, evitand rectificarea bugetara. In timp ce ministrul Finanțelor da asigurari ca strategia este menita sa controleze cheltuielile, specialiștii avertizeaza asupra unui rezultat opus.

- Deși campania electorala a alegerilor generale locale este departe de final, experții și ONG-urile deja constata numeroase incalcari din partea concurenților electorali. In cursa electorala au fost identificate zeci de starturi false, numeroase cazuri de abuz de resurse administrative din partea diferitor…

- Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 60/2019 privind reglementarea unor masuri pentru stingerea unor obligatii fiscale si bugetare, precum si unele masuri referitoare la obligatiile de plata aferente imprumuturilor…

- ”Potrivit actualelor evaluari, rata anuala a inflatiei va continua sa scada pana la finele anului curent in linie cu cea mai recenta prognoza pe termen mediu (august 2023), in principal sub influenta efectelor de baza si a corectiilor descendente ale cotatiilor unor marfuri, precum si in conditiile…