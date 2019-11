Economia de campanie electorala

Pe masura ce ne apropiem de sfarsitul anului se profileaza discutiile despre bugetul pentru anul 2020. Strabate in spatiul public acuzatia unei neprofesioniste gestionari a banului public, deficite peste asteptari, cresteri sub estimari, nesustenabilitatea unor masuri.



Moneda nationala se prabuseste sub impactul raportarii unui foarte probabil deficit de 4%. Campania electorala orienteaza atentia electoratului spre ceea ce trebuie sa stie si nu spre ceea ce e important sa afle.



Politichia strica Economia



In anii electorali mai ales, economia devine teren de lupta pentru…