Stiri pe aceeasi tema

- Economia Bulgariei a inregistrat anul trecut o crestere modesta, de 1,8%, arata datele preliminare ale Institutului National de Statistica (NSI), o incetinire semnificativa fata de avansul de 3,9% din 2022, transmite Novinite, potrivit Agerpres. In 2023, valoarea nominala a PIB-ului Bulgariei a fost…

- Principalele ocupații in care domina femeile pe piața muncii in Romania sunt cele din vanzari, educație și sanatate, arata datele Institutului Național de Statistica, publicate cu prilejul zilei de 8 Martie. Mai precis, conform recensamantului din 2021, in Romania erau la acel moment peste 323.000 de…

- ”Obezitatea este o conditie medicala caracterizata prin cresterea greutatii corporale pe seama tesutului adipos, definita printr-o valoare a indicelui de masa corporala mai mare sau egal cu 30 kg/m2 . Obezitatea are consecinte importante asupra calitatii vietii in general cu impact asupra incidentei,…

- Numarul tinerilor care au intrat pe piața muncii din Romania in ultimii ani este tot mai mic, arata datele Institutului Național de Statistica. La polul opus, insa, se afla persoanele de peste 50 de ani care sunt tot mai prezente in campul muncii. In prima jumatate a anului 2023 numarul tinerilor care…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat luni ca a decis sa prelungeasca cu 60 de zile ordonanta privind plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de baza. „Am decis sa prelungesc cu 60 de zile ordonanta privind plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de baza. Romanii trebuie sa aiba parte in…

- Rata somajului in Spania a scazut neasteptat in trimestrul patru din 2023, incheind anul la cel mai redus nivel din 2007 pana in prezent, arata datele oficiale publicate vineri, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Rata somajului s-a redus la 11,76%, de la 11,84% in precedentele trei luni, si 12,87%…

- In perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2023, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, cifra de afaceri din industrie pe total a crescut in termeni nominali cu 1,1%, arata datele Institutului Național de Statistica. Industria energetica a scazut cu 24,6%. Noiembrie 2023 comparativ cu octombrie…

- Veniturile totale medii lunare au fost in trimestrul III 2023, in termeni nominali, in suma de 7.301 lei pe o gospodarie, reprezentand 2.918 lei pe o persoana, in crestere cu 5,7% pe o gospodarie, respectiv cu 5,3% pe o persoana, fata de trimestrul II 2023, arata datele Institutului National de Statistica…