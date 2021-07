Valoarea totala a Produsului Intern Brut (PIB) a depasit, pentru prima oara, valoarea PIB-ului din al patrulea trimestru al lui 2019, ultimul care nu a fost afectat de criza cauzata de covid-19. Statele Unite au inregistrat o crestere de 6,5% in ritm anualizat, care compara cu trimestrul precedent si apoi proiecteaza evolutia pe un an intreg in acest ritm. Este o crestere mai mica decat cea de 8,5% asteptata de catre analisti, iar aceasta crestere este de doar 1,6% in cazul in care este comparata cu cea din trimestrul precedent – modul de calcul folosit de numeroase alte tari, inclusiv in Romania.…