- Razboiul din Ucraina a reactivat alianta transatlantica, dar relatia dintre Statele Unite si partenerii europeni este din ce in ce mai dezechilibrata, Europa ramanand in urma, cu un decalaj care se accentueaza, comenteaza cotidianul Financial Times, citat de Mediafax."Razboiul din Ucraina a reactivat…

- Banca de investiții JPMorgan, unul dintre cei mai mari jucatori de pe Wall Street, evalueaza acum la 25% probabilitatea ca Statele Unite sa intre in incapacitate de plata, relateaza Markets Insider.

- Economia germana s-a contractat usor in primul trimestru al anului 2023 comparativ cu precedentele trei luni, intrand, astfel, in recesiune, potrivit datelor biroului de statistica publicate joi, relateaza Reuters.

- George Lupu (www.b1tv.ro) Problemele din economia SUA sugereaza ca o recesiune se va desfașura in aceasta vara și va dura pana la jumatatea anului viitor, potrivit președintelui Evercore, Ed Hyman. „Economia acum este foarte puternica. Este uimitor. Dar am rabdare și cred ca pana la vara vom incepe…

- Cel mai recent caz: Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) a ales JPMorgan Chase & Co drept ofertant castigator intr-o licitatie organizata pentru preluarea First Republic Bank, care a fost plasata sub administrare speciala. Dupa ce First Republic s-a straduit sa gaseasca un cumparator din sectorul privat…

- Lupta politica in curs cu privire la datoria americana face jocul Chinei, careia nu ii place nimic mai mult decat sa vada "haos" in Statele Unite, a avertizat joi sefa operatiunilor bugetare la Casa Alba, noteaza AFP.

- Departamentul pentru protecție și inovare financiara din California (DFPI) a anunțat luni, 1 mai 2023, ca a inchis First Republic Bank și a ajuns la un acord pentru vanzarea activelor sale catre JPMorgan Chase & Co. și National Association. Aceasta este a treia mare banca americana care a dat faliment…

- Riscurile unei confruntari nucleare intre Rusia si Statele Unite sunt in crestere constanta, informeaza marti agentia de presa TASS, care citeaza un inalt diplomat rus, relateaza Reuters.