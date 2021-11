Ecologista Annalena Baerbock, prima femeie șefă a diplomației germane Copreședintele Verzilor Germani, Annalena Baerbock, va deveni noul ministru de externe al țarii și, astfel, va fi prima femeie care va ocupa postul, a anunțat partidul sau joi seara, potrivit AFP.

Ecologista în vârsta de patruzeci de ani, candidata la postul de cancelar la ultimele alegeri legislative, va prelua funcția la începutul lunii decembrie, în cadrul coaliției guvernamentale formata miercuri cu social-democrații și liberalii.

Verzii au anunțat, de asemenea, ca celalalt copreședinte al lor, Robert Habeck, va conduce un &"super-minister&" care reunește Clima… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

