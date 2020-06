Stiri pe aceeasi tema

- Eclipsele de Luna sunt mai putin spectaculoase decat cele de Soare, dar pot furniza specialistilor date extrem de importante privind atmosfera Pamantului, gradul de poluare, efectele radiatiei solare asupra atmosferei si altele.

- „Luna va rasari si va avea culoarea schimbata. Va trece prin umbra planetei noastre. Astazi se produce faza de luna plina si cand se va produce ba trece prin conul de penumbra al planetei. O sa rasara la ora 8.42 si la 4 minute va intra in eclipsa. Cu ochiul liber nu se va vedea […] Source

- In aceasta seara, va fi eclipsa de Luna prin penumbra, fenomen ce va fi vizibil și din Romania. Maximul acesteia va avea loc la ora 22.25, cand aproape jumatate din discul Lunii se va afla in penumbra Pamantului. La o astfel de eclipsa Luna nu intra deloc in umbra Pamantului, iar fenomenul poate fi…

- Eclipsa de Luna prin penumbra, vizibila din Romania, se produce pe 5 iunie, maximul acesteia avand loc la ora 22 si 25 de minute, cand aproape jumatate din discul Lunii se va afla in penumbra Pamantului. La o astfel de eclipsa Luna nu intra deloc in umbra Pamantului, iar fenomenul poate fi observat…

- La o astfel de eclipsa Luna nu intra deloc in umbra Pamantului, iar fenomenul poate fi observat pe tot parcursul desfasurarii de pe teritoriul Romaniei. Eclipsa de Luna prin penumbra poate fi observata din diverse locuri din Europa, Africa, Asia si Australia si va dura 3 ore si 18 minute, potrivit eclipse.gsfc.nasa.gov.…

- Imagine spectacukoasa, cu un asteroid periculos, care va trece pe langa Terra și care pare sa poarte masca de protecție.Un asteroid cu dimensiuni estimate la 2 kilometri va trece pe langa Terra pe 29 aprilie, la ora 9.56 GMT (12.56, ora Romaniei), riscul de coliziune cu planeta noastra fiind exclus,…

- Soțul unei asistente care a cerut sa fie testata a murit, miercuri, acesta fiind al 14-lea deces din Romania, din cauza coronavirusului. Nici in prezent, singura asistenta care se ocupa de 25 de infectati cu COVID 19 la Suceava nu are echipament de protectie.O sursa din Spitalul Judetean Suceava…

- Romania: 123 de cazuri de coronavirus / 9 vindecari Foto: Adriana Tudose / RRA Numarul cazurilor confirmate de coronavirus în România a ajuns la 123, potrivit celui mai recent comunicat al Ministerului Sanatații. Alte 3 persoane s-au însanatoșit și au fost…