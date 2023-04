Stiri pe aceeasi tema

- In Liga a 3-a de fotbal, la finele acestei saptamani, incep fazele play-off și play-out. In seria a 9-a, in prima etapa a play-out-ului, Avantul Reghin și ACS-MSE Tg.Mureș vor evolua vineri, 31 martie, pe teren propriu, de la ora 15.00, contra formațiilor CS Ocna Mureș, respectiv Sanatatea Cluj. In…

- Program play-off, pentru Metalurgistul Cugir și Unirea Alba Iulia | inca 3 dueluri directe, doua pe „Cetate” Alba are in premiera doua echipe in play-off, acestea urmand sa debuteze in deplasare. Metalurgistul Cugir și Unirea Alba Iulia se vor mai intalni in 3 randuri, doua jocuri fiind pe “Cetate”,…

- In Liga a 3-a de fotbal, sambata, 25 martie, este programata ultima etapa din sezonul regulat. In seria a 9-a, Avantul Reghin va intalni, de la ora 15.00, pe teren propriu, pe Unirea Ungheni, in derby-ul județului Mureș. In partida tur dintre cele doua echipe, disputata la 22 octombrie anul trecut,…

- In 6 și 15 martie 2023, echipele de fotbal U16 și U18 de la Colegiul Tehnic ”Victor Ungureanu” au participat la etapa județeana a Olimpiadei Sportului Școlar, desfașurata la Cluj-Napoca. ”Salutam calificarea echipelor in aceasta etapa și ii felicitam pe toți jucatorii pentru munca depusa, perseverența,…

- FC Argeș Pitești și Farul Constanța sunt adversare, duminica , de la ora 17.00, intr-un meci din etapa cu numarul 25 a Superligii de fotbal. Tot duminica, dar de la ora 20.00, FCSB va intalni, in deplasare, pe FC Voluntari. Sambata, CS Universitatea Craiova a invins, in Banie, pe CFR Cluj cu 2-0, iar…

- Ieri, la sediul Federatiei Romane de Fotbal, s-a efectuat tragerea la sorti pentru barajul de promovare in Liga 3. Campioana judetului Maramuresului va intalni campioana judetului Bistrita-Nasaud. Primul joc este planificat in Maramures pe 17 iunie (ora 18), iar meciul care va desemna promovata in 24…

- Iubitorii de folclor s-au bucurat recent, in data de 24 ianuarie 2023, de un spectacol extraordinar dedicat Zilei Unirii Principatelor Romane organizat in sala de spectacole a Casei Municipale de Cultura "Eugen Nicoara" din Reghin. Evenimentul a fost organizat de Primaria Municipiului Reghin, iar momentele…

- Ministrul Dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, Cseke Attila, a semnat joi, 19 ianuarie 2023, un numar de 270 de contracte noi de finanțare prin componenta C10 – Fondul Local din Planul Național de Redresare și Reziliența, informeaza Biroul de presa al instituției. "Contractele, in valoare…