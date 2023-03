Stiri pe aceeasi tema

- America Express a adus noi surprize pentru concurenții ramasi in cursa de pe Drumul Aurului, in editia de marti, 21 martie 2023, difuzata pe Antena 1 si AntenaPLAY. Echipele ramase in competiție au primit o veste neașteptata de la Irina Fodor in semifinala America Express. Concurentii au aflat cum se…

- Ediție plina de culoare și emoții uriașe! Echipele de la America Express fac orice pentru a ajunge in marea finala, de care ne mai despart doar cateva zile. Concurenții au primit in ediția de luni, 20 martie 2023, 50.000 de pesos și o misiune dificila: sa ii transforme in 200.000. Cum si-au folosit…

- In ediția din aceasta seara, concurenții au avut de facut o proba in care și-au folosit talentele. Catalin Scarlatescu, impreuna cu Andreea Balan și Andreea Antonescu nu au stat prea mult pe ganduri și au incercat sa ii impresioneze pe cei prezenți.

- Ultima parte de pe Drumul Aurului vine cu noi provocari pentru cele patru echipe ramase in America Express. Concurenții au aflat ca, in ediția din aceasta seara, a fost pentru ultima data cand s-au adunat in careu, urmand sa aiba loc jocul de imunitate

- In ediția de duminca a reality-show-ului s-au desfașurat cele mai dificile probe cu mancare de pana acum. Echipele au avut cateva misiuni ce implicau „delicatese“ din Columbia. In meniu: porcușori de Guineea prajiți, viermi și furnici. La micul dejun, fiecare echipa a avut de consumat doi viermi mari.…

- America Express – Drumul Aurului a avut premiera duminica, pe 15 ianuarie. Tot ca-n sezoanele trecute, noua echipe se intrec sa caștige marele premiu pus la bataie: 30.000 de euro. Nici bine nu a inceput competiția filmata in America Latina, ca deja au fost anunțate echipele care ar fi ajuns in semifinala.…

- Cele 9 perechi de vedete au „luptat” cu toate armele pentru a caștiga prima imunitate de la America Express - Drumul Aurului. Echipele au trecut prin misiuni dificile pana sa ajunga la Irina Fodor, iar doar doi concurenți se vor bucura de cazare, bani, mancare, transport și vacanța.

- In ediția din aceasta seara din aventura America Express -Drumul Aurului, 15 ianuarie. Concurenții s-au distrat la fiesta, iar catrinele, personaje fabuloase din Mexic, au intrat in camera concurenților și le-au luat ghiozdanele. Iata cum au reacționat aceștia cand au vazut ca nu le mai au!