Echipele de handbal ale CSM Ploieşti, pregătite de startul sezonului la juniori 2 şi 3 Patru dintre echipele de handbal ale CSM Ploiesti, cele de junioare 2 si 3 si de juniori 2 si 3, se pregatesc de startul sezonului 2021-2022, programat sa se produca la finalul acestei saptamani. Doar trei dintre ele vor juca, una avand „liber” in prima runda din cauza numarului impar de formatii din grupa si toate vor evolua in deplasare, la Buzau și Constanta. Junioarele 2, pregatite de Geta Opincariu, au fost repartizate in Seria C, alaturi de CSS Ploiesti, CSO Mizil, CSS Tulcea, CSS 1 Constanta si CSS Slobozia. In prima etapa, fetele de la CSM vor juca, duminica, in deplasare, cu CSS 1 Constanta.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noi probleme pe calea ferata in Regionala CFR Constanta Foto: Arhiva/ Petrut Hirtescu. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI -Noi probleme pe calea ferata, în Regionala CFR Constanta. Un vagon din compunerea unui tren privat de marfa ce asigura transportul de relatia Tulcea - Slatina…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la ora 06:45, pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, pe sensul catre litoral valorile de trafic sunt intense, iar pe anumite tronsoane se circula in coloana. Sunt semnalate precipitații sub forma de ploaie ușoara…

- Meteorologii au emis sambata dimineața o avertizare cod galben de canicula, in vigoare de sambata, de ora 12.00 pana duminica seara, la ora 23.00. In total 25 judete se afla, sambata și duminica, sub avertizare cod galben de caldura, disconfort termic accentuat și canicula. Este vorba despre Suceava,…

- Gabriela Bancila, director meteorologie operaționala la ANM, a declarat, la REALITATEA PLUS, ca ciclonul prezent deasupra Marii Negre se va deplasa, in urmatoarele 24 de ore, spre zona de est a țarii. Tulcea va fi județul cel mai afectat de prezența ciclonului, aici fiind așteptate ploi torențiale…

- Directorul general al Rompetrol Rafinare, Felix Crudu, a declarat ca nu a fost vorba de o eroare umana la baza producerii exploziei de la Rafinaria Petromidia din Navodari, ci de un echipament care a cedat. Directorul general al Rompetrol Rafinare, Felix Crudu, a anunțat ca incendiul a aparut la ora…

- Ofertele pot fi depuse pana la finalul lunii iunie pentru unul sau mai multe loturi scoase la licitatie. “E-Distributie Dobrogea, operatorul de distributie a energiei electrice parte a grupului Enel, a lansat o licitatie pentru atribuirea de servicii de proiectare si executie a lucrarilor de mentenanta…

- De la un total de 207.000 de paturi in spitalele publice romanești in 1990, s-a ajuns la 125.144 in 2019 - o scadere de aproximativ 40%. Datele statistice arata care sunt guvernarile in care s-a redus vertiginos acest numar, dar și cum a evoluat ponderea paturilor din mediul privat. Folosind aceste…

- Meteorologii au emis avertizari Cod portocaliu de ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina, incepand de sambata de la pranz, in judetele Bacau, Vrancea, Vaslui, Galati, Braila, Buzau, Ialomita, Calarasi, Constanta, Tulcea si in zona de munte a judetelor Suceava, Neamt si Arges, in…