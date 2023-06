Echipele ABA Jiu intervin în zonele inundate Echipele Administrației Bazinale de Apa Jiu sunt in teren de mai bine de 20 de ore și intervin pentru diminuarea efectelor inundațiilor. Acestea fie au intervenit direct pe parcursul nopții, fie au asigurat sprijin autoritatilor locale in zonele afectate. La nivelul zonelor aflate sub codurile de inundații roși, portocaliu și galben, au fost mobilizați peste 100 de angajați: 46 Sistemul de Gospodarire a Apelor Dolj, 45 Sistemul de Gospodarire a Apelor Gorj 16 Sistemul de Gospodarire a Apelor Mehedinți. Totodata, la acțiunile de intervenție au fost folosite: utilaje terasiere (buldoexcavatoare);… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

