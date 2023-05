Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul de echipare de top Laurin & Klement poate fi comandat alaturi de mai multe modele Skoda. Acum, acesta a fost extins și la modelele cu zero emisii Enyaq și Enyaq Coupe. Din punct de vedere estetic, noul Enyaq Laurin & Klement se va deosebit de celelalte versiune prin grila Crystal Face, iluminata…

- Constructorul ceh de automobile intenționeaza sa faca modelul cu zero emisii Enyaq mai accesibil. In acest context anunța acum o noua versiune de baza, intitulata Enyaq iV 50. Echipata cu un motor electric, montat pe puntea spate, noua Skoda Enyaq iV 50 ofera 148 de cai putere și o baterie cu o capacitate…

- Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, astazi, 6 aprilie, au fost comunicate rezultatele obținute de elevii claselor terminale de liceu la simularea probelor scrise a examenului național de bcalaureat (27 - 30 martie 2023).Datele centralizate pe baza rapoartelor furnizate de inspectoratele…

- Razboiul din Ucraina a cauzat distrugeri de 2,4 miliarde de euro la nivelul patrimoniului si al sectorului cultural si a generat pierderi de 13,9 miliarde de euro pentru veniturile obtinute din divertisment, arta si turism, a anuntat luni UNESCO, informeaza AFP.

- Țelina este o radacinoasa plina de vitamine și minerale. Rasa pe razatoare și amestecata cu miere, devine un adevarat remediu pentru recuperarea unui organism obosit sau slabit. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Proiectul pentru plafonarea tarifelor RCA la nivelul lunii martie 2022 pentru o perioada de șase luni vine cu o precizare extrem de importanta. Plafonarea se va face la tarifele practicate de fiecare asigurator in parte la data de 1 martie 2022, potrivit unor surse din piața asigurarilor, citate de…

- Tarifele RCA ar urma sa fie inghețate pentru jumatate de an. Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de hotarare de Guvern prin care firmele de asigurare... The post Tarifele RCA vor fi inghețate la nivelul de anul trecut. Proiectul a fost publicat appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Banca Mondiala elaboreaza in prezent un nou proiect dedicat sistemului educațional din Republica Moldova. De aceasta data, sprijinul va fi oferit invațamantului general pentru a spori nivelul calitații educației și a asigura acces la servicii educaționale, in special pentru copiii din grupurile dezavantajate,…