Echipamente de protecţie pentru spitalele din Teleorman, ISU și DSP Echipamente de protectie pentru spitalele din Teleorman, ISU și DSP in Eveniment / on 26/03/2020 at 13:45 / Peste 1.200 de echipamente medicale, incluzand masti cu diferiti factori de protecție si combinezoane, au fost repartizate in Teleorman, dintr-un prim lot achizitionat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. Ele au fost repartizate catre Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria, Directia de Sanatate Publica, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, Serviciul de Ambulanta Judetean si Spitalul Caritas din Rosiorii de Vede, pentru protejarea persoanelor aflate in “prima… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

