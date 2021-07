Stiri pe aceeasi tema

- Echipajul Romaniei de dublu rame masculin, alcatuit din Marius Vasile Cozmiuc și Ciprian Tudosa, s-a calificat miercuri in finala probei, la Jocurile Olimpice, caștigand detașat prima semifinala, cu cel mai bun timp din ambele manșe de calificare. Dupa start, la punctul de control de la 500…

- Echipajele Nicoleta Ancuta Bodnar/Simona Geanina Radis si Ioan Prundeanu/Marian Florian Enache s-au calificat, vineri, în semifinalele probelor de dublu vâsle feminin, respectiv dublu masculin la competiția de canotaj de la Jocurile Olimpice de la Tokyo.Florin Marian Enache și Ionuț…

- Nadia Comaneci a marcat, duminica, printr-un mesaj, postat in social media, implinirea a 45 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii, obtinut de ea la Jocurile Olimpice din 1976. Fosta sportiva, care are 59 de ani, a postat un filmulet in care efectueaza o saritura, fiind imbracata intr-un costum…

- Face box de la 13 ani, iar acum, dupa mulți ani de eforturi susținute, va reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de la Tokyo. La 28 de ani, Claudia Nechita este, așa cum spun și antrenorii sai, Adrian și Mihaela Lacatuș, una dintre cele mai bune sportive ale Romaniei. Cum ar descrie Claudia calificarea…

- Federatia Romana de Canotaj a prezentat, joi seara, in cadrul unui eveniment organizat la Complexul Sportiv National Snagov, lotul de 36 de sportivi pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo. Romania va participa in Japonia cu un numar record de echipaje, 9, cel mai mare din ultimii 20 de ani. Lotul este…

- Doua surori de 11 și 12 ani sunt cautate de zeci de persoane dupa ce au disparut in Dunare, in preajma localitații tulcene Isaccea. La fața locului acționeaza scafandrii, dar și echipajul aerian de la SMURD Galați, informeaza Digi 24. Potrivit ISU Tulcea, apelul de urgența la 112 a fost inregistrat…

- Echipajul masculin de dublu rame al Romaniei s-a calificat, sambata, in Finala A din cadrul Cupei Mondiale de canotaj de la Lucerna (Elvetia). Marius-Vasile Cozmiuc si Ciprian Tudosa au incheiat seria a doua de calificari pe locul secund (06:54.25), dupa Italia (06:52.46), si se vor bate pentru o…

- Echipajul masculin de dublu rame al Romaniei s-a calificat, sambata, in Finala A din cadrul Cupei Mondiale de canotaj de la Lucerna (Elvetia). Marius-Vasile Cozmiuc si Ciprian Tudosa au incheiat seria a doua de calificari pe locul secund (06:54.25), dupa Italia (06:52.46), si se vor bate pentru o medalie.…