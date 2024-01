Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a avut loc sub pasajul rutier peste calea ferata care leaga centrul municipiului Arad de cartierul Gradiste.Conform Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ), in microbuz se aflau 10 persoane, iar sase dintre acestea au fost ranite din cauza impactului violent. Un barbat in varsta de 25 de…

- Un accident rutier in care a fost implicat un microbuz de transport persoane, s a produs azi, 10 ianaurie, in municipiul Arad, zona Gradiste. Intervin forte si mijloace din cadrul Detasamentului de Pompieri Arad cu doua autospeciale de interventie si o autospeciala pentru descarcerare.La locul evenimentului…

- Opt persoane au fost implicate intr-un accident rutier produs pe A1, la km 245, pe sensul de mers Sibiu - Sebes, fiind activat Planul Rosu de interventie, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, conform Agerpres."ISU Sibiu intervine de urgenta pe A1 km 245 la un accident rutier…

- Trei masini au fost implicate intr-un accident care a avut loc, luni, pe DN1F, in localitatea Radaia, o persoana fiind ranita., potrivit Agerpres."Accident rutier cu trei auto implicate, pe DN1F, in localitatea Radaia. Din primele informatii ar fi rezultat ranirea unei persoane. Trafic blocat pe…

- Un microbuz de transport persoane și un autotren au fost implicate intr-un accident rutier produs vineri, in jurul orei 14.30, pe DN 17, care leaga Suceava de Ardeal, pe raza satului Valea Putnei, comuna Pojorata.Avand in vedere ca s-au anunțat 12 persoane implicate, pentru gestionarea eficienta și…

- Luni dimineața, pe DN 25 Galați-Tecuci, in zona localitații Independența, județul Galați, un microbuz de transport persoane a intrat in coliziune cu un autoturism, transmite Centrul Infotrafic al Poliției Romane.Din primele informații, 8 persoane au suferit leziuni, dintre care una este incarcerata.…

- O femeie a fost transportata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, in urma unui accident rutier in care a fost implicat un microbuz cu sase persoane si un autoturism, produs pe DN1, in localitatea Arpasu de Jos, informeaza ISU Sibiu.

- Cinci persoane au fost ranite, duminica seara, intr un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme, produs pe DN 1, in localitatea Floresti, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Prahova, conform Agerpres. Cinci persoane au fost ranite, duminica seara, intr un accident…