Stiri pe aceeasi tema

- O echipa a Știrilor TVR este in aceste momente in Ucraina. Alexandru Costache, Bogdan Militaru și Dorel Oanca sunt in apropiere de Kiev și se indreapta spre capitala Ucrainei. Alex Costache a transmis pentru Telejurnalul de la ora 20.

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina continua in a 42-a zi. Bombardamentele din Ucraina continua in a 42-a zi de razboi. Volodimir Zelenski a marturisit ca peste 300 de civili ar fi fost uciși și torturați in Bucha. Iata care sunt cele mai noi informații despre razboi!

- Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, susține ca situația din Bucea este „un alt fals al propagandei ucrainene”, transmite agenția TASS , controlata de Kremlin. „Phantom of Kyiv”, o imagine a unei aeronave, care este luata dintr-un joc pe calculator. „Eroi…

- Armata rusa s-a retras din orașul Bucea, de langa Kiev, și a lasat in urma foarte mulți morți din randul civililor. Imaginile demonteaza teoria conspirației, care spune ca acești morți sunt actori, care dupa filmare s-au ridicat și au plecat.”Toți sunt cu mainile legate. Toți au fost torturați, unii…

- Odesa a fost atacata puternic de trupele ruse, inca din timpul nopții. Armata rusa a lasat in urma ei peste 300 de cadavre ale civililor pe care i-a ucis in Bucha. Acum, invadatorii indreapta bombardamentele spre sudul și estul Ucrainei. Totodata, negociatorii ucraineni susțin ca se apropie de o comunicare…

- Razboi in Ucraina, ziua a 21-a. Regiunile de la periferia Kievului au fost puternic atacate noaptea trecuta. Cu toate astea, pierderile armatei ruse sunt in continua creștere, iar armata ucraineana a lansat o contraofensiva.

- Ucraina lupta din greu impotriva forțelor lui Vladimir Putin. Armata incearca tot posibilul pentru a face fața atacurilor și pentru a proteja capitala țarii. Militarii au reușit sa bombardeze o coloana de tancuri rusești, la 30 de kilometri de Kiev.

- Armata rusa a lansat bombardamente, in aceasta noapte, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene, citate de presa ucraineana si internationala.