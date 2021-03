Stiri pe aceeasi tema

- Membrii proiectului „Școli curate” prin care se propune responsabilizarea autoritațile publice locale in raport cu sistemul educațional, solicita primarilor din județul Bacau sa iși onoreze atribuțiile legale de administratorii școlilor, in contextul elaborarii bugetelor locale pentru anul 2021. „Școli…

- Coordonatorul local al proiectului „Școli curate" din județul Mureș, Anda Mețac, impreuna cu managerul național al proiectului „Școli curate", Alexandru Manda, au oferit vineri, 12 martie, cu prilejul unui interviu acordat cotidianului Zi de Zi, mai multe informații cu privire la proiectul „Școli curate",…

- 4 in 30 de ani! Au condus Romania de la Palatul Victoria. Durata medie a mandatului unui prim-ministru in funcție in Romania a fost de doi ani The post MIERCURI, ora 18: Premierii care au condus Romania in ultimii 30 de ani. O radiografie marca Culisele Statului Paralel appeared first on Realitatea…

- „In cadrul Comisiilor juridice reunite ale Senatului si Camerei Deputaților, am avizat favorabil, in unanimitate, ratificarea Deciziei (UE/EURATOM) 2020/2053 pentru completarea si operaționalizarea mecanismului financiar multianual Next Generation de relansare economica a statelor membre UE. Astfel,…

- In cadrul celei de-a doua ediții a proiectului ,,Școli Curate", reprezentanții Societații Academice din Romania au intocmit un raport alternativ privind starea educației in județul Mureș, in anul școlar 2019 – 2020. Cei 4 indicatori cheie care au fost urmariți in cadrul proiectului și a caror rezultate…

- In cadrul celei de-a doua ediții a proiectului ,,Școli Curate", reprezentanții Societații Academice din Romania au intocmit un raport alternativ privind starea educației in județul Mureș, in anul școlar 2019 – 2020. Cei 4 indicatori cheie care au fost urmariți in cadrul proiectului și a caror rezultate…

- In cadrul celei de-a doua ediții a proiectului ,,Școli Curate", reprezentanții Societații Academice din Romania au intocmit un raport alternativ privind starea educației in județul Mureș, in anul școlar 2019 – 2020. Cei 4 indicatori cheie care au fost urmariți in cadrul proiectului și a caror rezultate…

- In cadrul celei de-a doua ediții a proiectului ,,Școli Curate", reprezentanții Societații Academice din Romania au intocmit un raport alternativ privind starea educației in județul Mureș, in anul școlar 2019 – 2020. Cei 4 indicatori cheie care au fost urmariți in cadrul proiectului și a caror rezultate…