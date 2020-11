Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii si staful echipei Sampdoria Genova poarta masti de protectie in fotografia oficiala pentru sezonul 2020/2021, ca un simbol al simtului responsabilitatii fiecaruia in perioada pandemiei, potrivit news.ro.Citește și: VIDEO Ludovic Orban anunța ca se revine la declarația pe propria…

- Cantitatea acopera necesarul de maști pentru toți elevii școlilor din Maxenu, Țintești și Pogonele, pana la finalul primului semestru, transmite donatorul. Debutul acestui an școlar a fost pentru multe unitați de invațamant o „piatra de incercare” la care autoritațile locale, care trebuiau sa asigure…

- Naguma Medical Supply a livrat astazi 1.107.100 maști medicale catre Direcția de Sanatate Publica Hunedoara. Peste 85 de milioane de maști au fost livrate in țara pana la momentul de fața și Naguma continua livrarile zilnic pentru a veni in sprijinul celor care au nevoie de ele in cel mai…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, profesorul Alexandru Rafila, a afirmat, joi, ca dupa deschiderea scolilor va creste numarul de cazuri, adaugand ca scolile ar trebui sa aiba stocuri de masti de protectie.

- Maști de protecție pentru copii și cadrele didactice, substanțe necesare pentru dezinfecție in fiecare clasa, separatoare din plexiglas la fiecare banca și testari gratuite pentru toți copiii și intreg personalul școlilor din Sectorul 4. Toate acestea vor fi puse la dispoziția unitaților de invamant…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca miercuri va avea loc o sedinta a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, pe ordinea de zi regasindu-se ordinul comun privind regulile de protectie sanitara pe timpul campaniei electorale, dar si redeschiderea teatrelor, cinematografelor si restaurantelor.

- Un barbat este facut un cu pamantul, dupa ce ar fi batjocorit mai mulți calatori din metrou ce purtau maști de protecție. Un grup de tineri au incercat sa il potoleasca, insa fara succes.

- Reprezentanții Arhiepiscopiei Timișoarei, cu sprijinul unei fundații din Germania, au donat Spitalului de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranța Jebel manuși, maști protecție, ochelari, combinezoane și dezinfectant, pentru a lupta cu coronavirusul. Spitalul de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranța…