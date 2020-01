Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane din comuna tulceana Casimcea si o femeie din judetul Constanta au fost ranite, in noaptea de vineri spre sambata, intr-un accident rutier petrecut pe drumul national 22, in apropierea Garii Zebil, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Tulcea, potrivit Agerpres. Femeia, in…

- Romania va contribui la consolidarea proiectului european pe baza unui parteneriat onest si deschis cu toate statele membre si cu institutiile europene, a declarat, joi, presedintele Klaus Iohannis, la intalnirea cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti. "Ca sustinator constant…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta, la City Park Mall.Se pare ca a fost activata alarma de incendiu de la cinema. Mai multe persoane au fost evacuate pe acoperis. Purtatorul de cuvant al ISU Dobrogea a declarat…

- Potrivit reprezentanților Poliției Prahova, barbatul de 32 de ani este cercetat pentru noua infracțiuni de înșelaciune, dupa ce a vândut bilete false pentru festivalurile din Cluj-Napoca și Constanța, dar și servicii de cazare în cele doua orașe cu ocazia celor doua evenimente.…

- Un numar de 14 persoane au fost retinute si aproximativ 22.000 de pachete cu tigari, doua tone de materiale pirotehnice, patru autoturisme si sume de bani au fost indisponibilizate de politisti in urma a peste 60 de perchezitii domiciliare efectuate in judetul Constanta, intr-un dosar de contrabanda,…

- Georgeta Bumbac este, in acest moment, cel mai puternic functionar din Ministerul Sanatatii: are functia de secretar general. Secretul carierei sale prolifice ar fi prietenia sa cu oameni politici, in special cu Felix Stroe (seful PSD Constanta). Intr-un interviu pentru Libertatea, Bumbac recunoaste…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la iesire din localitatea Pecineaga, spre Dulcesti. Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme.Impactul s a soldat cu ranirea a trei persoane. Victimele…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, s a produs la intersectia dintre strada Dorului si Razoare.In urma impactului, doua…