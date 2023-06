Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva minute s-a terminat, la Lipova, prima manșa a barajului pentru promovarea in liga secunda dintre Șoimii din localitate și CSM Deva. Un prim baraj, pentru ca apoi va mai exista unul, caștigatoarea din aceasta „dubla” urmand sa dea piept cu caștigatoarea dintre ACSO Filiași și CSM Reșița…

- REȘIȚA – CSM Reșița va juca miercuri, 24 mai, de la ora 18, cu ACSO Filiași, meci contand pentru primul baraj de promovare in Liga 2! Returul va fi sambata, 27 mai, de la ora 17:30, in Valea Domanului. In cealalta „dubla” se vor intalni Șoimii Lipova și CSM Deva! „Intalnim un adversar care in partea…

- REȘIȚA – Pe langa grupele de 2013, 2014, 2015 și 2016 de la CSM Reșița, au participat și echipe de juniori de la Fortuna Arad , UTA Arad si Viitorul Arad! „Duminica fost o zi plina de fotbal in Valea Domanului. S-a desfasurat etapa de Interliga organizata de noi, de CSM Resita. Au participat multe echipe,…

- Pentru echipele prahovene, ultima runda a play-off-ului a fost un bun antrenament inainte de meciurile de baraj, ambele, CS Blejoi și CSO Plopeni invingand! Blejoiul, liderul seriei, a trecut peste ”protestele” din saptamana trecuta și peste antrenamentele ”ciupite”, invingand in-extremis, la Brașov,…

- REȘIȚA – CSM Reșița a caștigat vineri, 19 mai, cu scorul de 2-0, jocul cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii din ultima etapa din play-off-ul Seriei a VIII-a! Sebastian Velcota și Marian Draghiceanu au semnat golurile Reșiței, cate unul pe repriza, iar acum urmeaza cele mai importante jocuri ale sezonului…

- Veolia, fostul sponsor al Petrolului, este in discuții avansate cu CSM Reșița, formație din al treilea eșalon fotbalistic al Romaniei. CSM Reșița bate din nou la porțile eșalonului secund. Formația condusa de Cristi Bobar va incheia pe primul loc play-off-ul Seriei 8 din al treilea eșalon și va juca…

- REȘIȚA – CSM Reșița a terminat sambata, 13 mai, la egalitate, scor 0-0, partida cu Șoimii Lipova, din penultima etapa din play-off! Chiar daca a dominat, Reșița n-a reușit sa marcheze, iar faza ofensiva a avut de suferit in acest joc, lucru subliniat și de Calin Cheregi. Apararea aglomerata a oaspeților…