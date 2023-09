Echipa FMI sosește azi în România! Ce înseamnă Articolul IV O echipa a Fondului Monetar International, condusa de Jan Kees Martijn, seful misiunii pentru Romania, se va afla la Bucuresti in perioada 25 septembrie – 4 octombrie 2023, pentru analiza anuala a economiei romanesti in baza Articolului IV. Echipa FMI va discuta cu autoritatile romane despre politicile economice in cadrul unor intalniri cu reprezentanti ai Ministerului Finantelor, ai Bancii Nationale a Romaniei si ai altor agentii guvernamentale, se arata in comunicatul semnat de Geoff Gottlieb, reprezentantul regional al FMI pentru Europa Centrala, de Est si de Sud-Est. Totodata, expertii institutiei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

