Echipa de handbal masculin CSM Constanța s-a calificat în grupele European League Echipa de handbal masculin CSM Constanta s-a calificat sambata, in deplasare, in grupele European League, dupa ce a invins formatia spaniola Fraikin BM. Granollers, finalista sezonului trecut. A fost nevoie de aruncari de la 7 metri pentru departajarea echipei calificate. CSM Constanta a castigat cu scorul de 25-22 (14-10, 20-18), conform News.ro Principalii marcatori ai partidei retur au fost Franco i Miro 6 goluri, pentru Fraikin, respectiv Ravnic 7 si Aliokhin 7, pentru CSM Constanta. In tur, echipa iberica, finalista in sezonul trecut, a castigat la Constanta, cu scorul de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

