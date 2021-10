Stiri pe aceeasi tema

- Discuțiile pe tema burselor elevilor, din Consiliul Local al Sectorului 1, au ajuns la afirmații controversate. Un consilier local USR afirma, nici mai mult, nici mai puțin decat ca banii acordați elevilor ar fi o pomana. „Nu sunt de acord cu aceasta forma de pomana. Pentru ca este o pomana”,…

- Bucureștiul deține recordul de capitala cu cea mai mare creștere economica din Europa, în acest moment. Sociologul Ana Bulai, a descris Capitala ca un puzzle de insule de disparitate sociala, din cauza diferenței mari între veniturile locuitorilor sai. „București…

- Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 din Bucuresti, a scris duminica pe pagina sa de Facebook ca trebuie sa se ia masuri privind comercializarea si utilizarea lampioanelor. Incendiul de sambata seara de la un bloc din Capitala ar fi izbucnit din cauza unor lampioane care ar fi aprins materiale inflamabile,…

- Nu se pune problema ca Primaria Sector 1 sa preia parcurile Cișmigiu și Herastrau, transmite Nicușor Dan. „Nu se pune problema ca Primaria Sector 1 sa preia parcurile Cișmigiu și Herastrau, doamna primar Clotilde Armand are mult mai multe probleme de rezolvat in sectorul sau și nici nu are capacitatea…

- Parlamentarul Emanuel Ungureanu continua atacurile la adresa colegilor sai, Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, și Nicușor Dan, primarul Capitalei. Dupa o vizita in Parcul Herastrau, Ungureanu a conchis ca pe vremea administrației PSD lucrurile stateau mult mai bine. "Draga Nicușor Dan…

- Deputatul USR PLUS Emanuel Ungureanu prezinta luni fotografii din Parcul Herastrau, transmițandu-i lui Nicusor Dan, primarul general al Capitalei, ca este bezna totala in parc, aleile sunt pline de gropi, iarba este uscata si spatiile verzi arata dezolant și nici picior de politist. Ungureanu a luat-o…

- ”Aceasta funcție de președinte al PNL București este importanta pentru coordonarea politica a sectoarelor.Deja a inceput sa scarțaie coaliția USR PLUS - PNL, inclusiv la Primaria Generala, dar și la primariile de sector și cred ca este mult prea devreme ca acest lucru sa se intample. Propun sa recladesc…

- „Garda de Mediu a transmis acțiunile pe care dumnealor le-au facut, faptul ca au sesizat și ei problema care exista la nivelul Bucureștiului și in special la nivelul Sectorului 1 privind gestionare deșeurilor, amenzile pe care le-au aplicat pana acum și ca au situația in monitorizare continua. Nu…