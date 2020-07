Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Alpecin-Fenix a renuntat sa participe la Turul Sibiului, competitie care va avea loc in perioada 23-26 iulie, din cauza inmultirii cazurilor de Covid-19 in Romania, informeaza site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF. "Tinand cont de cresterea recenta a numarului de cazuri noi de Covid-19 in Romania,…

- 124 de noi cazuri de coronavirus, la nivel national, in ultimele 24 de ore La ATI, in acest moment, sunt internati 160 de pacienti.Pana astazi, 31 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 19.257 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID ndash; 19 coronavirus . Dintre persoanele confirmate…

- Presedintele american Donald Trump a prezentat joi condoleante rudelor celor 100.000 de morti din cauza pandemiei de coronavirus in SUA, dupa ce acest prag tragic fusese depasit miercuri, potrivit AFP si Reuters. "Tocmai am atins un prag foarte trist cu numarul de morti din cauza pandemiei de coronavirus…

- Din cauza pandemiei de COVID-19, Palatul Buckingham va taia anul acesta 380 de locuri de munca temporare, a declarat vineri o purtatoare de cuvant a Royal Collection Trust, relateaza dpa. Royal Collection Trust gestioneaza castelele si operele de arta detinute de casa regala britanica.…

- Pandemia de coronavirus a afectat puternic si industria auto din Romania. Din cauza faptului ca au avut inchise fabricile timp de mai multe saptamani, Dacia si Ford au inregistrat o scadere masiva a productiei in ultimele doua luni.

- Pandemia de coronavirus a afectat puternic și Arabia Saudita, ministrul de Finanțe din aceasta țara asiatica, Mohamed al Yadaan, anunțand ca se vor lua masuri ”dureroase”, noteaza agenția EFE. Intr-un interviu pentru televiziunea de stat Al Arabiya, ministrul Mohamed al Yadaan a precizat: ”Profiturile…

- Din cauza pandemiei de coronavirus, cursurile la prestigioasa universitate Oxford se tin online. Andreea si Costin Oncescu, doi frati eminenti studenti la Oxford, s-au intors temporar in Romania si au stat cate 14 zile in autoizolare. Andreea este doctorand la Oxford la Inginerie, iar Costin, fost olimpic…