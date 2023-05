Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Educatiei Ecaterina Andronescu afirma luni despre greva generala din educatie ca sistemul de invatamant a fost permanent ultimul trimis pe lista iar profesorii se simt acum in situatia sa se fi umplut paharul.Fostul ministrul al Educatiei a declarat in emisiunea Proiect de tara:…

- PROTEST… Peste 15.000 de angajați din sistemul de invațamant au participat la unul dintre cele mai mari marșuri de protest din țara. Printre aceștia, s-au numarat și membrii Uniunii Sindicale “Didactica” Vaslui. Sindicaliștii au atras atenția asupra problemelor cu care se confrunta sistemul de invațamant…

- Compania germana Continental va oferi in acest an mai multe locuri de practica pentru tinerii care urmeaza școala in sistemul de invațamant dual la Timișoara. Modulele de practica din cadrul cursurilor sunt de la 5 saptamani in clasa a IX-a și pana la 18 saptamani in clasele a X-a și a XI-a. Pentru…

- INFORMARE DE PRESA Penitenciarul Ploiești selecționeaza candidați pentru instituțiile de invațamant din sistemul de aparare, ordine publica și siguranța naționala, care pregatesc personal pentru sistemul administrației penitenciare, sesiunea de admitere 2023, dupa cum urmeaza: INSTITUȚII DE INVAȚAMANT…

- SITUAȚIE… Ministerul Educației a publicat lista unitaților de invațamant care funcționeaza in cladiri cu risc seismic. In județul Vaslui sunt șapte școli incadrate in clasa seismica II, insa numarul nu este “batut in cuie”, pentru ca lista va fi actualizata in fiecare saptamana, pe masura ce vor fi…

- Conducerile unitatilor de invatamant au transmis ca au 39 de cladiri incadrate in clasa de risc seismic I, care nu sunt utilizate toate in scop educational – doar 15 sunt folosite ca sali de clasa sau laboratoare iar sase au alte destinatii, a precizat, marti, Ministerul Educatiei. „In luna septembrie…