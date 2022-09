Bancile din Uniunea Europeana vor avea nevoie, in mod colectiv, de inca 1,2 miliarde de euro pentru a indeplini integral, pana in 2028, noile standarde globale mai stricte privind capitalul bancilor, cunoscute sub denumirea Basel III, a anuntat vineri Autoritatea Bancara Europeana (EBA), transmite Reuters. In cel mai recent indiciu al nivelului capitalizarii creditorilor din blocul comunitar, EBA a apreciat ca implementarea integrala a acordului global Basel III va avea ca rezultat o crestere medie de 15% a actualelor rezerve de capital “Tier 1”, cea mai mare parte a deficitului de capital fiind…