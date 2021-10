Noul single al cantaretei Adele, „Easy On Me”, a devenit cel mai difuzat din istoria radioului american in cursul saptamanii de dupa lansare. Adele a stabilit un nou record cu single-ul „Easy On Me”, lansat vinerea trecuta, devenind titlul cel mai difuzat la radio in cursul saptamanii de dupa lansarea sa in istoria radioului american. Variety, care a transmis informatia, nu a precizat si numarul oficial de difuzari, dar indica faptul ca cel putin 451 de posturi de radio americane l-au inclus in playlistul lor. De altfel, cantecul a debutat, in cinci ore, pe locul 68 in clasamentul Billboard, potrivit…