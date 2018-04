EAR CANDY: Armin van Buuren feat. James Newman – Therapy

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cateva single-uri super-catchy ca “I Need You” si “Sunny Days” plus single-ul cu influente funk “Sex, Love & Water”, Armin van Buuren adauga inca un super single de vara in repertoriul sau. Astazi, DJ-ul numit de cinci ori #1 in lume lanseaza “Therapy” – in colaborare cu James Newman – insotit…

- THE CHAINSMOKERS, JASON DERULO, ARMIN VAN BUUREN, KYGO, DIPLO, AFROJACK, TIESTO, DON DIABLO, STEVE AOKI ȘI DIMITRI VEGAS&LIKEMIKE VOR URCA IN VARA PE SCENA PRINCIPALA A FESTIVALULUI UNTOLD! VEZI PROGRAMUL PE ZILE ȘI IA-ȚI BILETUL DE O ZI PENTRU UNTOLD 2018! UNTOLD 2018 vine in acest an, pe cele 10 scene,…

"Am zis: "Piratii din Caraibe 2018", desi habar nu am daca asta a fost ideea. Trei barbati si o barca in largul marii. Unul dintre ei a lansat noul single care a si intrat si in playlist-ul nostru, iar unul din ceilalti doi tocmai a facut un remix la piesa asta. Trei dintre cei mai...

- “Not Giving Up On Love” este un amestec echilibrat de pop si trance, o combinatie a celor mai bune doua talente din cele doua stiluri. Aparea pe albumul “Mirage“, lansat de Armin pe 10 septembrie 2010. Clip-ul a fost filmat pe minunatat insula Ibiza, Sophie fiind imaginea centrala a povestii. Armin…

- UNTOLD 2018. Kygo, Diplo, Oliver Heldens si Alesso vin în premiera pe scena unui festival din România, la UNTOLD. Lor li se alatura Armin van Buuren, Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki si The Prodigy.