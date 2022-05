 Ea, Putin. El, Zelenski

Stiri pe aceeasi tema

- Fiica cea mica a lui Vladimir Putin, Katerina Tihonova, are 35 de ani și este pasionata de dans acrobatic. Cea mai mica fiica a președintelui rus se pare ca ar avea o relație cu balerinul Igor Zelenski. O investigație comuna a Der Spiegel și iStories, citata de The Guardian, arata ca Katerina Tihonova…

- Pentru președintele Rusiei lucrurile nu merg bine deloc in Ucraina, dar și soarta ii rade in fața dupa ce o investigație jurnalistica independenta a descoperit ca fiica cea mica a lui Putin se iubește cu un barbat pe nume Igor Zelenski.Dragostea e oarba, asta s-a spus de-a lungul timpului in repetate…

- Sancțiunile impuse impotriva Rusiei in urma invadarii Ucrainei nu vor fi ridicate pana la semnarea unui acord de pace intre Moscova si Kiev, a declarat luni seara cancelarul german Olaf Scholz, care a adaugat ca ii revine Ucrainei sa decida ce fel de pace doreste, transmite Reuters. Intr-un interviu…

- Rusia ar fi dispusa sa accepte aderarea Ucrainei la Uniunea Europeana, insa acest lucru s-ar putea intampla doar daca renunța la NATO și ramane nealiata militar. Afirmațiile ar fi fost facute pentru Financial Times, de catre patru persoane care sunt apropiate discuțiilor dintre cele doua tabere. Moscova…

- O femeie și un barbat din Rusia, care locuiesc in Romania de mai mulți ani, explica pentru Libertatea cum se raporteaza la regimul de la Moscova și ce inseamna pentru ei razboiul din Ucraina. In timp ce amandoi condamna razboiul, unul crede ca totul este „nebunia” lui Vladimir Putin, altul gasește explicații…

- Fostul cancelar austriac Wolfgang Schüssel demisioneaza din pozitia detinuta în conducerea gigantului energetic rus Lukoil, acesta fiind cel mai recent caz de politician occidental care se distanteaza de Moscova dupa începerea invaziei militare ruse în Ucraina, transmite vineri…

- Banca Mondiala anunța suspendarea imediata a tuturor programelor de ajutor din Rusia si Belarus, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a ordonat invazia Ucrainei, potrivit AFP. “In urma invaziei ruse a Ucrainei si a ostilitatilor impotriva poporului ucrainean, grupul Bancii Mondiale si-a incetat toate…

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut, vineri, militarilor ucraineni “sa preia puterea” la Kiev si sa-l inlature pe presedintele Volodimir Zelenski, dar si pe apropiații sai, pe care i-a calificat drept “neonazisti si drogati”, relateaza AFP si Reuters. “Fac inca o data apel la personalul militar…