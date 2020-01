Ea este prima concurentă bisexuală din istoria Miss USA. A trăit o adevărată dramă până să îşi recunoască orientarea sexuală Tanara de 25 de ani este foarte ambitioasa, s-a inscris de cinci ori in cursa pentru Miss USA, pana sa devina castigatoare. Slawson a recunoscut ca este bisexuala, astfel fiind prima concurenta in istoria a 68 de ani a concursului Miss USA, care si-a recunoscut orientarea sexuala. Dupa multa vreme in care a incercat sa fie si sa para altceva, s-a decis ca trebuie sa se arate lumii exact asa cum este. "Dupa multi ani in care incerci sa fii altcineva, reusesti doar aratandu-te pe tine, asa cum esti", a spus ea pentru CNN. Inainte de castigarea concursului, Rachel a impartasit cu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

