Alica Schmidt (22 de ani), superba atleta din Germania, despre care s-a scris ca este cea mai sexy sportiva din lume, este deja caștigatoare la Tokyo 2020, deși nu a caștigat inca nicoo medalie. Sportiva, care face parte și din staff-ul celor de la Borussia Dortmund. va concura in ștafeta de mixt de 4×400 al jocurilor, precum și in ștafeta feminina de 4×400 m. Ea este considerata deja caștigatoare la Jocurile Olimpice Tokyo 2020, la categoria cea mai frumoasa competitoare. Alica, care are un bronz la Campionatele Europene U23 din 2019, este extrem de modesta, conform apropiaților ei. Deși ar putea…