Stiri pe aceeasi tema

- Asistenta medicala de la secția de Pediatrie a Spitalului Județean din Targoviște, care a fost filmata in timp ce maltrata un nou-nascut, a fost concediata. Anunțul a fost facut, la o zi dupa apariția imaginilor pe rețelele de socializare, de ministrul Sanatații, Sorina Pintea.

- Asistenta medicala de la secția de Pediatrie a Spitalului Județean din Targoviște, care a fost filmata in timp ce maltrata un nou-nascut, a fost concediata. Anunțul a fost facut, la o zi dupa apariția imaginilor pe rețelele de socializare, de ministrul Sanatații, Sorina Pintea.

- Un bebelus nascut cu paralizie si abandonat in spital a fost bruscat de asistenta medicala care il hranea, scena fiind filmata de mama unui alt copil internat in Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste si postata pe Facebook. Conducerea unitatii vrea sa o concedieze pe femeie.

- Purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean din Targoviste, Elena Firoiu, a declarat, marti, pentru News.ro, ca a fost declansata o ancheta interna dupa ce in spatiul public au aparut imagini filmate in unitate, in care se vede o asistenta care bruscheaza un bebelus. Pe imaginile publicate…

- Imagini socante, surprinse in Spitalul Judetean din Targoviste! O asistenta de la pediatrie a fost filmata in timp ce brusca un nou-nascut. Urmeaza imagini si informatii cu un puternic impact emotional.

- Avand in vedere interesul major al opiniei publice si impactul mediatic deosebit vizand infractiunile de omor calificat si viol, comise la data de 30 aprilie a.c., in municipiul Baia Mare, Compartimentul de Relatii Publice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Maramures este abilitat sa comunice…