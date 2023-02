Ea este artista despre care Carla`s Dreams a spus ca este strasnic de frumoasa

Stiri pe aceeasi tema

- De-a lungul difuzarii emisiunii ”Romanii au talent”, peste 2,5 milioane de telespectatori au simțit emoțiile concurenților care urcau pe scena. Iar in minutul de aur, la ora 20.53, peste 3,2 milioane de romani erau in fața televizoarelor, cu ochii pe ProTV.

- Carla’s Dreams și Ovidiu Lipan-Țandarica sunt invitații speciali ai Revelionului organizat de Primaria Iași in fața Palatului Culturii. Alaturi de aceștia, pe scena urca și KEO și Andreea Lazar. Spectacolul va incepe la ora 21. La trecerea dintre ani este programat un foc de artificii, dar și un spectacol…

- Au fost sute de concurenți, zeci dintre ei au ajuns in echipe și doar patru au convins, deopotriva antrenorii și publicul, ca au toate motivele sa fie finaliști! In aceasta seara, de la 20:30, Iulian Nunuca, Andra Botez, Winael Baldus și Teodor Debu vor face spectacol și vor incerca sa-i convinga pe…

- Saptamana trecuta a avut loc prima ediție a celui mai mare festival de muzica autohtona din Republica Moldova, Noroc Fest. Zeci de artiști de top de muzica ușoara și populara din Republica Moldova au urcat pe scena in cele doua seri ale festivalului. Evenimentul este o continuare a „Potcoavei de Aur”,…

- Dupa multe succese muzicale, Raluka (Alexandra Raluca Nistor) a poate spune ca a bifat inca unul. Fosta jurata de la ”Superstar Romania”, Raluka (33 ani) s-a cuplat cu un multimilionar care are și mai multa experiența de viața, avand in vedere ca este mai mare cu 22 de ani decat solista. Conform cancan.ro,…

- Dupa multe succese muzicale, Raluka (Alexandra Raluca Nistor) a poate spune ca a bifat inca unul. Fosta jurata de la ”Superstar Romania”, Raluka (33 ani) s-a cuplat cu un multimilionar care are și mai multa experiența de viața, avand in vedere ca este mai mare cu 22 de ani decat solista. Conform cancan.ro,…

- Carla’s Dreams iși bucura fanii cu o lansare surpriza, o promisiune facuta de artist odata cu implinirea a 10 ani de la nașterea proiectului. Piesa “Adidașii gri” a fost compusa și produsa de Carla’s Dreams, Marcel Botezan și Sebastian Barac și este o confesiune care prezinta povestea miilor de pași,…

- Cu o istorie muzicala inceputa alaturi de marii artiști ai scenei folk a anilor ’80 și un doctorat in Fizica, Bebedict Popescu a revenit in atenție, la 72 de ani. A lasat chitara, vioara, ocarina și muzicuța și acum canta in strada la … fierastrau și antene metalice. Inedite ”instrumente” ce ii uimesc…