Stiri pe aceeasi tema

- Nationala U23 a Romaniei se pregateste, usor-usor, de debutul la Jocurile Olimpice. Selectionerul Mirel Radoi a declarat ca in mintea sa si-a propus castigarea unei medalii la Olimpiada de la Tokyo, dar a precizat ca pentru realizarea acestui obiectiv e important ca lucrurile sa fie luate pas cu pas.…

- Naționala de tineret va merge la Jocurile Olimpice dupa 57 de ani. Selecționerul Mirel Radoi are o teorie dupa care se ghideaza: daca tot ne calificam atat de rar la Olimpiada, trebuie sa venim cu rezultate de acolo, iar el vrea o medalie. Copiii lui Radoi de la tineret se pregatesc de aventura vieții!…

- Irina Begu și-a motivat luni decizia de se retrage de la Jocurile Olimpice prin faptul ca a fost diagnosticata cu mononucleoza, intr-un interviu acordat treizecizero.ro . Este a treia sportiva care iși anunța retragerea de la Tokyo pe motive medicale, dupa Simona Halep și Sorana Cirstea . „Imi pare…

- Tanara Daria Kraus muncește enorm și strange medalie dupa medalie de la cea mai frageda varsta. Nici de data aceasta nu s-a dezis și a obținut rezultate excepționale la Campionatul Național de Ju-Jitsu, care s-a desfașurat la Brașov, in perioada 18 – 20 iunie. Dupa niște meciuri foarte grele, Daria…

- Mirela Șuta are 49 de ani și a plecat din țara in urma cu peste 20 de ani. Vine dintr-o familie modesta, așa ca a fost nevoita sa lupte pentru a-și realiza ambițiile. Nu s-a ferit niciodata de munca și, cand a ajuns prima data in Portugalia, a inceput de jos. Deși in Romania absolvise Facultatea de…

- Simona Halep (Romania, 3 WTA) se va retrage de la Roland Garros, turneu de Grand Slam programat in perioada 30 mai – 13 iunie! Campioana ediției din 2018 a fost nevoita sa ia aceasta decizie trista din cauza accidentarii suferite la gamba stanga, in timpul turneului de la Roma. Halep a confirmat ca…

- Simona Halep, 29 de ani, locul 3 mondial, are șanse foarte mici sa participe la Roland Garros, turneu de Grand Slam care va incepe pe 30 mai, din cauza rupturii musculare suferite la gamba stanga in timpul meciului cu Angelique Kerber, miercuri, 12 mai, la Roma, scrie site-ul Gazeta Sporturilor . Campioana…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei a invins miercuri, 21 aprilie, la Skopje, reprezentativa Macedoniei de Nord, scor 35-20 (in tur: 32-22), și s-a calificat la Campionatul Mondial 2021, informeaza Gazeta Sporturilor . Cristina Neagu, 32 de ani, liderul tricolorelor, nu va mai imbraca tricoul primei…