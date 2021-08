Stiri pe aceeasi tema

- Compozitorul si dirijorul Remus Georgescu a incetat din viata, vineri, la varsta de 89 de ani. Nascut la Timisoara, Remus Georgescu a absolvit Conservatorul ''Ciprian Porumbescu'' din Bucuresti, dar a urmat si studii de specializare in Statele Unite ale Americii. …

- Mecanicul locomotivei care a facut accident, miercuri seara, in stația Fetești a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, a transmis IPJ Ialomița. Acesta avea o alcoolemie de 0,4 in aerul expirat, la testul alcoolscop. „Polițiștii de la transporturi au dispus reținerea pentru 24 de ore, acesta fiind…

- Accidentul s-a produs in apropierea municipiului Pitesti.”Femeia in varsta de 47 de ani, care se afla in partea din dreapta, prezenta leziuni incompatibile cu viata. Barbatul care conducea autoturismul nu a avut nevoie de manevre de descarcerare, acesta a iesit pe cont propriu si ulterior a fost preluat…

- Brașovul și alte șapte orașe vor avea campusuri pentru invațamant dual. Suma alocata este de 300 de milioane de euro și este cuprinsa in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Zece campusuri pentru tinerii care vor studia in invațamantul dual vor fi construite in mari orașe din țara, fondurile…

- Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova revine in lumina reflectoarelor la Premiile Senatului UNITER din acest an cu doua nominalizari, dintre care una pentru cel mai bun spectacol, și un premiu special. ”Ziua a inceput cu vești bune. Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova este recompensat…

- Centrele de vaccinare organizate in spitalele militare din Bucuresti, Brasov, Cluj, Constanta, Craiova, Iasi si Timisoara vor functiona din nou in regim de 24/24 h, de marti pana pe 1 iunie, pentru a asigura, in principal, administrarea dozelor de rapel persoanelor vaccinate la maratonul desfasurat…

- „LA DESPARȚIREA DE O MARE SCRIITOARE...A plecat dintre noi ilustra romanciera (”persoana care scrie romane”) care a fost ILEANA VULPESCU. Niciun rand, niciun cuvant in media. Daca cel care s-a sfarșit ar fi fost un vestit manelist, steagurile ar fi fost atarnate in berna și s-ar fi cerut decretarea…

- Ramona Saseanu de la TVR Craiova este propunerea PNL pentru conducerea interimara a televiziunii publice, au declarat pentru Mediafax surse din conducerea PNL. Anunțul a fost facut in ședința BEx de Ludovic Orban. „Ramona Saseanu va prelua coducerea interimara a TVR. Ea a fost anunțata de Ludovic (Orban…