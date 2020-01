Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai varstnica persoana din lume, japoneza Kane Tanaka, a implinit 117 ani si si-a sarbatorit duminica ziua de nastere intr-un centru pentru persoane varstnice din Fukuoka, in sudul Japoniei, relateaza Reuters. Tanaka a fost sarbatorita de membrii personalului si de prietenii ei de…

- O persoana a murit in Fiji si o alta este data disparuta in urma ciclonului tropical Sarai care s-a abatut asupra acestui arhipelag din Pacificul de Sud, unde a adus vanturi puternice si precipitatii abundente, au anuntat duminica autoritatile locale, citate de Reuters. Oficiul National pentru Gestionarea…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a facut vineri apel Japoniei, in cadrul unei discuții cu premierul japonez Shinzo Abe, sa mențina acordul nuclear semnat in anul 2015, relateaza site-ul agenției Reuters.Rouhani, care a devenit primul lider iranian care viziteaza Japonia in 19 ani, a condamnat…

- Indivizi neidentificați au deschis focul in direcția mașinii unui politician ucrainean, fiul acestuia, in varsta de trei ani, decedand in urma incidentului petrecut duminica in centrul Kievului, informeaza agenția Reuters, citand o sursa din cadrul poliției.Viaceslav Sobolev, un om de afaceri…

- Ofițerii britanici de poliție au arestat o a patra persoana vineri în legatura cu ancheta demarata dupa ce 39 de oameni au fost gasiți morți într-un tir frigorific în Essex, relateaza Reuters. Barbatul, în vârsta de 48 de ani, din Irlanda de Nord, a fost arestat pe…

- Un super-taifun este asteptat sa se abata asupra Japoniei in acest weekend, ducand deja anularea a doua meciuri din cadrul Cupei Mondiale de Rugby si a unor mijloace de transport, si amenintand desfasurarea Marelui Premiu de Formula 1 din acest weekend, informeaza Reuters. Mai multe parti ale Japoniei…

- JMA a indicat ca Hagibis 'ar putea aduce rafale puternice de vant si ploi abundente in sudul Japoniei la 12 si 13 octombrie''. Luni, traiectoria taifunului sugera ca va lovi coasta de sud-vest a Japoniei la sfarsitul saptamanii amenintand astfel doua meciuri de rugby programate sambata la Fukuoka…