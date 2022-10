E vremea strugurilor. Atenție, conțin mult, mult zahăr! In general, strugurii, dar in special cei cu boabele roșii, conțin antioxidanți, substanțe cu efect antiinflamator, anticancerigen, care susțin funcția cognitiva. Și totuși cura de struguri nu este indicata tuturor persoanelor. Se recomanda sa mancam integral boabele de struguri, de aceea, inainte trebuie sa fie foarte bine spalați sub jet puternic de apa. Atenție! Mare parte din principiile valoroase, in special din antioxidanți, se afla in samburi. Pentru a beneficia de substanțele valoroase din struguri, atunci cand facem suc trebuie sa folosim un aparat performant, care sa striveasca samburii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

