- In varsta de 20 de ani, Radu Ștefan Banica e foarte ocupat cu cariera sa, dar și cu studiile. Joaca in mai multe piese de teatru, dar e și student la UNATC, in ultimul an. De viața personala spune ca nu are timp, se dedica total vieții sale profesionale. Intr-un interviu pentru playtech.ro , baiatul…

- „Stiu ca aici – si nu as vrea sa trec sub tacere acest incident care a fost nu demult – a afectat o fetita de aici, din judetul Vrancea, care, din pacate a decedat. M-am tot gandit cum sa facem la spitalul judetean de la dumneavoastra, sa avem o echipa manageriala si o echipa medicala care sa lucreze…

- Caz șocant in Vaslui, acolo unde o mamica de 26 de ani s-a stins fulgerator dupa o vizita la medic. Femeia, insarcinata in patru luni și cu alți doi copilași mici acasa s-a prezentat la spital dupa ce a inceput sa se simta rau. Din pacate, pentru Iuliana Dragnea, orele i-au fost numarate, iar in […]…

- O autocisterna cu numere moldovenești incarcata cu 19 tone de combustibil s-a rasturnat, in noaptea de marți spre miercuri, in apropiere de Vama Albița, linga Vaslui, transmnite protv. Aceasta se indrepta spre Republica Moldova. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU)…

- Primaria Negresti a predat catre Compania Nationala de Investitii (CNI) documentatia pentru proiectul de reabilitare, modernizare si dotare a spitalului din localitate, in urma caruia unitatea sanitara, inchisa in urma cu 11 ani, ar urma sa fie redeschisa. ‘Urmeaza verificarea si evaluarea documentatiei,…

- Potaissa Turda va evolua maine, incepand cu ora 18:00, pe terenul celor de la CSM Vaslui, intr-un meci ce va conta pentru etapa a VIII-a, din Liga Zimbrilor. Turdenii vin dupa o serie negativa, afectați de multe accidentari, situandu-se pe locul 7, cu șapte puncte in clasament. De partea cealalta, CSM…