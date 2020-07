Primarul General al Capitalei a anunțat ca Bucureștiul nu are nicio problema cu numarul de locuri de la ATI și de asemenea nu exista o criza a ventilatoarelor. ”Mai multa organizare, mai putina manipulare! Se vorbeste despre o criza de ventilatoare. Dar unde au disparut? Erau anuntate vreo 3 000!Noi am achiziționat inca 25 de ventilatoare mecanice mobile noi, ultra performante, care s-au adaugat aparatelor deja funcționale, utilizate zi de zi in cele trei unitați sanitare COVID sau suport COVID din subordinea Primariei Capitalei, coordonate de ASSMB. Zilele trecute, Ministerul sanatatii transmitea…