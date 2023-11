Stiri pe aceeasi tema

- Se estimeaza ca peste 1,2 milioane de baraje fragmenteaza raurile Europei, dintre care peste 156.000 sunt fara utilizare, potrivit unui comunicat. Prin proiectul „Inlaturarea barierelor de pe rauri: plan de implementare pentru Europa de Sud-Est” (Scaling up dam removal: implementation plan…

- De la ger naprasnic la vara tropicala… Vremea din Europa are multe de oferit in acest moment, mai ales in ceea ce privește temperaturile. Luni, in localitatea Latnivaara din nordul Suediei, temperatura maxima nu a depașit minus 24 de grade nici macar la pranz. In schimb, lucrurile aratau cu totul altfel…

- In județul Argeș, localitatea Ratești a fost gazda inaugurarii celui mai amplu parc fotovoltaic din Romania și din intregul sud-est al Europei. Acest complex energetic acopera o suprafața de aproximativ 170 de hectare și a fost oficial deschis marți. Romania deține cel mai mare parc fotovoltaic din…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, 27 octombrie, ca Podul peste Dunare de la Braila, inaugurat la inceputul lunii iulie, nu a fost inca receptionat si ca saptamana viitoare va merge in zona și se va interesa ce se intampla, a relatat news.ro.„In primul rand, o sa merg si…

- In cadrul unei discuții de la Sfantu Gheorghe despre minoritațile naționale, consilierul principal al premierului ungar Viktor Orban, Katalin Szili, a oferit mai multe informații privind situația comunitații maghiare din Europa. Discursul oficialului maghiar a inclus, bineințeles, și Romania. Katalin…

- ”Compania de dezvoltare imobiliara Rock Development Holding a obtinut autorizatia de construire pentru dezvoltarea primului proiect hotelier de cinci stele din Poiana Brasov, care va atrage o investitie de 70 de milioane de euro. Noul proiect de lux va fi format dintr-un hotel cu 120 de camere si o…

- “Astazi, cand comemoram, la Panteonul Motilor de la Tebea, pe unul dintre cele mai puternice simboluri romanesti ale luptei pentru identitatea noastra, mi-as dori sa ne asumam, impreuna, un tel comun: sa ducem Romania mai in fata, acolo unde merita, intre marile state ale Europei. Este o realitate…

- Doar un sfert din romani isi permit sa isi faca cel putin o vacanta in Romania. Turismul romanesc se bazeaza aproape 90% pe turistii autohtoni. In primele sase luni ale acestui an, in unitatile de cazare din Romania au ajuns 1,17 milioane turisti, din care 1 milion de romani, iar restul straini Romanii…