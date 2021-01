E recomandată sau nu? Adevărul despre apa îmbuteliată Apa imbuteliata e prilej de discuții pro și contra de ceva vreme. Conform cercetatorilor Universitații Harvard, intregul ciclu de viața al apei imbuteliate utilizeaza combustibili fosili, contribuie la incalzirea globala și provoaca poluare… Chiar daca sticlele din plastic pentru apa sunt reciclabile, in SUA 80% din ele sunt aruncate la gunoi și, potrivit unor estimari, americanii folosesc 1.500 de sticle din plastic pe secunda. Sticlele din plastic contribuie enorm la criza climatica, in parte și pentru ca se dezintegreaza in omniprezentul microplastic, gasit recent pana și in placente de fetuși… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

