E oficial: românii nu vor mai avea dreptul de a se debranșa de la RADET Romanii nu vor mai avea dreptul de a se debranșa de la sistemele centralizate de incalzire, potrivit unui proiect de lege adoptat marți de catre Camera Deputaților. Mai exact, vor fi interzise debranțarile de la sistem pentru cei aflați in zonele unitare de incalzire. Aceste zone unitare sunt practic monopoluri și sunt decretate de catre primarii. Libertatea a scris inca din luna septembrie a anului trecut ca acest proiect va face imposibila debranșarea de la regiile locale de termoficare . ”Zone unitare de incalzire” ”Deconectarea unui consumator de energie termica dintr-un condominiu si debransarea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

